نيرمين الفقي تروج لمسلسلها الجديد عبر "إنستجرام"

روجت الفنانة نيرمين الفقي لمسلسلها الجديد "إلا أنا حكاية على الهامش" وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









حيث نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورة البوستر الرسمي للمسلسل وعلقت عليها قائله:"احنا محتاجين ناس تهون علينا في حياتنا علشان نقدر نكمل، إلا أنا على الهامش السبت الساعة 8 مساءً على قناة DMC.











يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي مسلسل النمر الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، سوسن بدر، إخراج شيرين عادل.