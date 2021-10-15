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إقالة إدواردو بيريزو من تدريب باراجواي بعد رباعية بوليفيا

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:30 ص
إدواردو بيريزو
إدواردو بيريزو
وكالات
‬أعلن اتحاد باراغواي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب إدواردو بيريزو عقب الخسارة 0-4 في بوليفيا بتصفيات كأس العالم 2022.

وتولى بيريزو قيادة باراغواي في فبراير 2019، عقب استقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال اتحاد باراغواي في بيان عبر تويتر إنه سيكشف عن الطاقم التدريبي الجديد خلال وقت قصير.

وتحتل باراغواي المركز الثامن ضمن عشرة منتخبات بتصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة من 12 مباراة بفارق أربع نقاط خلف أوروغواي الخامسة في الترتيب.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية. 

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