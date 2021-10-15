Advertisements

موسكو: ندعو جميع الساسة في لبنان إلى ضبط النفس

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
وكالات


أعربت روسيا عن قلقها إزاء التصعيد الأخير في لبنان، مبدية أملها في أن تتمكن السلطات من احتواء الأزمة.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة تعقيبا على سقوط قتلى وجرحى جراء اشتباكات اندلعت أمس في بيروت خلال مظاهرات لمناصري "حزب الله" وحركة "أمل" ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، أن تصعيد التوترات السياسية في لبنان يستدعي بالغ قلق موسكو.

وتابعت: "نأمل أن تتمكن حكومة نجيب ميقاتي التي جرى تشكيلها بصعوبات ملموسة من التصدي لهذا التحدي الخطير وتمنع استمرار تدهور الوضع في البلاد".

وقدمت الخارجية الروسية تعازي موسكو إلى أقارب وأهالي ضحايا اشتباكات أمس في بيروت، مضيفة: "ندعو جميع الساسة في لبنان إلى ضبط النفس وتوخي الحكمة والعودة إلى العمل البناء بما يخدم مصلحة حل المسائل الحالية المطروحة على الأجندة الوطنية، استنادا إلى الاحترام المتبادل والتوافق دون أي تدخل خارجي".

وأكدت سفارة موسكو في بيروت، وفقا للبيان، عدم وجود مواطنين روس بين المتضررين باشتباكات أمس.

وقتل 6 أشخاص وأصيب بضعة العشرات خلال الاشتباكات الأخيرة في بيروت، وألقى "حزب الله" و"أمل" اللوم في هذه الأحداث المأساوية على حزب "القوات اللبنانية" الذي بدوره رفض هذه  الاتهامات.

الكلمات المفتاحية

موسكو لبنان ضبط النفس

أخبار تهمك

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يوم

قرار صارم من موسيماني قبل مواجهة الحرس الوطني بدوري الأبطال

منذ ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ يوم

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 18 ساعة

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ 17 دقيقة

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

منذ ساعة و 20 دقيقة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اعتصام أمام منزلي ميقاتي ومولوي في مدينة طرابلس بلبنان

هل يستطيع نجيب ميقاتي محاسبة المتورطين في أحداث مرفأ بيروت؟

رئيس الحكومة اللبنانية يشيد بانفتاح السعودية.. مؤكدا: قبلتي السياسية"

إطلاق نار كثيف في محيط قصر العدل بلبنان

مناصرون لحزب الله وحركة أمل يتظاهرون ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

بيان للرئاسة اللبنانية بشأن إطلاق نار كثيف في محيط قصر العدل ببيروت

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 ص

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

09:01 ص

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements