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تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

يعمل اليوم الجمعة وغدا السبت ما يقرب من 500 مكتب بريد بجميع المحافظات لتيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بحسب بيان من هيئة البريد اليوم الخميس.

وأضاف أنه تقرر تشغيل ما يقرب من 500 مكتب بريد بجميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين يومي الجمعة والسبت 15 و16 أكتوبر على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، ويوم السبت ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأشار فاروق إلى أنه تم تشكيل لجنة طوارئ على أعلى مستوى لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

وأوضح أن هذه اللجنة تتابع أيضا عملية تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية.

وذكر فاروق أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتيسير سداد المصروفات الدراسية على أولياء الأمور.
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية
تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية

الكلمات المفتاحية

المصروفات الدراسيه

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