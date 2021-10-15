Advertisements

عبدالحفيظ وعدلي يمثلان الأهلي في الاجتماع الفني لمباراة الحرس الوطني

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:55 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
يُمثل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز وكرم عطا الإداريان، وعمرو محب المترجم، الأهلي في الاجتماع الفني الخاص بمباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس الخميس إلى العاصمة النيجرية نيامي؛ استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني التي تنطلق في الخامسة والنصف مساء غد السبت بتوقيت النيجر «السادسة والنصف بتوقيت القاهرة » على استاد الجنرال سيني كونتشي،  في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص نبيل مكي، السفير المصري في النيجر، وبرفقته مسئولو السفارة على استقبال بعثة الأهلي فور الوصول إلى مطار ديوري هاماني بالنيجر، ورافقوا الفريق حتى فندق الإقامة لتذليل أي صعوبات. 

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد ضم١٩ لاعبًا لقائمة الفريق بالنيجر، استعدادًا لخوض ضربة البداية في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي١٩ لاعبًا هم:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

الكلمات المفتاحية

سيد عبد الحفيظ الاهلي سيد عبد الحفيظ الاهلي

أخبار تهمك

قرار صارم من موسيماني قبل مواجهة الحرس الوطني بدوري الأبطال

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يوم

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

منذ ساعة و 24 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يوم

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ يوم

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

سفير مصر بالنيجر يستقبل بعثة الأهلي فور وصولها

السفير المصري في النيجر يزور بعثة الأهلي

سيد عبد الحفيظ يهدي سفير مصر بالنيجر درع الأهلي

سفير مصر بالنيجر يودع بعثة الأهلي قبل العودة إلى القاهرة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني وسط مفاجأت بالجملة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 ص

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

09:01 ص

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements