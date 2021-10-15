عبدالحفيظ وعدلي يمثلان الأهلي في الاجتماع الفني لمباراة الحرس الوطني

يُمثل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز وكرم عطا الإداريان، وعمرو محب المترجم، الأهلي في الاجتماع الفني الخاص بمباراة الحرس الوطني بطل النيجر.





وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس الخميس إلى العاصمة النيجرية نيامي؛ استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني التي تنطلق في الخامسة والنصف مساء غد السبت بتوقيت النيجر «السادسة والنصف بتوقيت القاهرة » على استاد الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





وحرص نبيل مكي، السفير المصري في النيجر، وبرفقته مسئولو السفارة على استقبال بعثة الأهلي فور الوصول إلى مطار ديوري هاماني بالنيجر، ورافقوا الفريق حتى فندق الإقامة لتذليل أي صعوبات.





وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد ضم١٩ لاعبًا لقائمة الفريق بالنيجر، استعدادًا لخوض ضربة البداية في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.





وتضم قائمة الأهلي١٩ لاعبًا هم:





علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.



