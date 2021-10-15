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الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة المولد النبوي الشريف

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:03 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

برقية تهنئة
وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، اليوم الجمعة، إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ميلاد رسولنا الكريم سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، مُتمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة المزيد من التنمية والتقدم والازدها.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير".

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