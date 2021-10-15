عبد الحفيظ يؤكد على أهمية تحقيق الفوز أمام فريق الحرس الوطني

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي ورئيس بعثة الأهلي في النيجر، على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الحرس الوطني في مباراة الغد؛ حتى تكون ضربة البداية قوية للأهلي في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.





وأشار عبدالحفيظ إلى أن مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة لن تكون سهلة كما يتصور البعض، لكنها تتطلب تركيزا ومجهودا كبيرا من جميع اللاعبين لتحقيق النتيجة الإيجابية التي ينتظرها الجميع قبل مباراة العودة.





وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن الجهاز الفني عكف على دراسة المنافس خلال الأيام الماضية؛ للاطلاع على نقاط القوة والضعف في صفوفه واختيار الطريقة الأمثل لمواجهته خلال المباراة.





ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني، في الخامسة والنصف مساء غدٍ السبت «السادسة والنصف بتوقيت القاهرة» على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها10مرات.





وحقق الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وسجل ثلاثية الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.



