القوى العاملة تعلن تعيين 698 شابًا بجنوب سيناء



وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 195 منشآت من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم تلقى 63 شكوى عمالية وتم تسوية 21 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ20 شكوى، و19 شكوى ما زالت تحت البحث.



أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 31 منشأة، وإعادة التفتيش على 62 منشأة، وأسفر عن تحرير 16 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات للتوعية وإجراء 75 قياس وبحث شكوتين، فيما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

اعلنت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء تعيين 698 شابًا، منهم 2 من ذوى الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1401 شابًاصرف منح للعمالة غير المنتظمةوأوضح مدير المديرية أشرف علم الدين، فى بيان، حول إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى، أن قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا، منها 24 ألف جنيه لـ 12 عاملا منح مولود جديد، و5 منح زواج بمبلغ 15000 جنيه، وصرف مبلغ 5000 جنيه لعامل لعمل عملية جراحية صغرى، فضلًا عن تسجيل 67 عاملًا جديدًا على المنظومة.تجديد 14 ترخيص عمل أجانبوقامت المديرية فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 14 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.