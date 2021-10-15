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كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:06 ص
ميلان وهيلاس فيرونا
ميلان وهيلاس فيرونا
أحمد عصام
يستضيف فريق ميلان، نظيره فريق هيلاس فيرونا، يوم السبت 16 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي.


وتقام المباراة بين فريقي ميلان وهيلاس فيرونا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويحتل ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما يحل هيلاس فيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

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