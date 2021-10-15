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وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي


بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل تعزيز العلاقات في مختلف مجالات التعاون والتنسيق.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، وفقا لحساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني كورقة للابتزاز والمساومة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأمريكي فيصل بن فرحان

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