Advertisements

مطران إيبارشية المنيا يستقبل الأنبا بشارة جودة في الاجتماع العام

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:13 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ماريان ناجى
أعلن المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل، صاحب النّيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وذلك في الاجتماع العام، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

إيبارشية المنيا
بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم مع المرنم ممدوح صالح، وكورال يسوع الملك، ثم ألقى نيافة الأنبا بشارة الكلمة الروحية حول أن يسوع يصنع أمرًا جديدًا من واقع حياتنا، كما أنه يصنع واقعًا جديدًا في حياتنا، واختتم الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الكلمات المفتاحية

الاجتماع العام الأنبا بشارة جودة الأنبا باسيلوس إيبارشية المنيا

أخبار تهمك

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ ساعتين

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يوم

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 12 ساعة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 11 ساعة

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ يوم

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

قرار صارم من موسيماني قبل مواجهة الحرس الوطني بدوري الأبطال

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف عليهم.. 500 مكتب بريد تعمل اليوم وغدًا لتيسير سداد المصروفات الدراسية

منذ 19 دقيقة

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

حصاد الاجتماع العام الأنبا باسيليوس بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا

مطران المنيا يشارك في الاجتماع العام بكنيسة أم النور بالمنصورة

فعاليات الاجتماع العام بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة (صور)

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي على نية المتنيح القمص جرجس غطاس

الأنبا باسيليوس يترأس الاجتماع العام بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الأنبا بشارة يهنئ أبناء وبنات الإيبارشية من المرحلة الإعدادية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 ص

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

09:01 ص

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements