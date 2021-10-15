مطران إيبارشية المنيا يستقبل الأنبا بشارة جودة في الاجتماع العام

أعلن المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل، صاحب النّيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وذلك في الاجتماع العام، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.



إيبارشية المنيا

بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم مع المرنم ممدوح صالح، وكورال يسوع الملك، ثم ألقى نيافة الأنبا بشارة الكلمة الروحية حول أن يسوع يصنع أمرًا جديدًا من واقع حياتنا، كما أنه يصنع واقعًا جديدًا في حياتنا، واختتم الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

