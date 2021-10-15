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وزير التعليم يكشف حقيقةً بيع الوجبات المدرسية للطلاب

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:15 ص
التعليم
التعليم
مارينا بشارة
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الجمعة أن الوجبات المدرسية الجديدة مجانية للطلاب وتعكس اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة أبنائها.
تسريبات لمستندات إدارية داخلية ليست للنشر
وأضاف شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "كل ما يتم تداوله بأنه سيتم بيع التغذية المدرسية للطلاب، هو تسريبات لمستندات إدارية داخلية ليست للنشر تعكس تكلفة هذه الوجبات التي تتحملها الدولة ولا يتحملها المستفيدون من الطلاب".

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