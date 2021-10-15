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طب تحريات المباحث في واقعة "فيديوهات الرقص" بالإسكندرية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:16 ص
متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام شخص بتصوير مقطعي فيديو رقص أمام أفراد الشرطة بالطريق العام أمام السيارات أثناء توقفها بالإشارة، والتحفظ على المقاطعين لفحصها، وحجز صاحب المقاطع على ذمة التحقيقات.
بلاغ بالحادث
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يفيد برصد مقطعي فيديو تم تداولهما عبر تطبيق "تيك توك"، المقطع الأول يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء بعض الحركات الإستعراضية "الرقص" أعلى الرصيف ويظهر خلفه بعض رجال الشرطة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، والمقطع الثاني يظهر خلاله ذات الشخص يقوم بذات الحركات بمنتصف الطريق على خط عبور المشاة أمام السيارات خلال توقفها بإحدى الإشارات المرورية بذات دائرة القسم.
التحريات وجمع المعلومات
وعلى الفور تم عمل التحريات وجمع المعلومات وتحديد الشخص المشار إليه تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه.

وبمواجهته إاعترف بقيامه بذلك الأعمال على سبيل الهواية للحصول على عدد كبير من المشاهدات على تطبيق "تيك توك"، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث قوات الأمن حوادث تحريات

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