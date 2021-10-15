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السيطرة على حريق بعقار مكون من 4 طوابق بقليوب

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:16 ص
حريق
حريق
محمد ضوه
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بعقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، دون خسائر بالأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق لبيان أسباب نشوبه.
بلاغ بالحادث
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بعقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.
الدفع بـ 5 سيارات إطفاء
على الفور جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق على مساحة 150 متر، غير مأهول بالسكان، يستخدم كمخزن لبكرات لاصقة، بدون ترخيص، ملك "ب.ز.ش"، 66 عامًا، بالمعاش، وتبين أن الحريق نشب بكمية من البكرات اللاصقة الموجودة بالطوابق العلوية الثلاثة، كما أتت النيران على الكراتين المخزنة بالعقار، ولم ينتج عن الحريق ثمة خسائر بالأرواح.

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