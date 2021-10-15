حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة حشيش بالإسكندرية



مدير أمن الإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام عاطلين، مقيمين بمحافظتى "الإسكندرية والمنوفية"، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



ضبط عاطلين

تم عمل كمين عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمه وألقي القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 456 طربة من مخدر “الحشيش” وزنت 51 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وأيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3٫500٫000 مليون جنيه تقريبًا.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 456 طربة لمخدر “الحشيش” بقصد ترويجها علي عملائهما بقصد التربح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.