مدير تطوير سور العيون: أزلنا 2 مليون متر ركام من المنطقة (فيديو)

قال المهندس عبدالرحيم عباس، مدير مشروع تطوير مجرى سور العيون، إن منطقة مجرى سور العيون كانت تشتهر بمنطقة المدابغ وكانت عشوائية، موضحا أنه تم إزالة المباني والركام بالمنطقة والتي وصلت إلى 2 مليون متر مكعب.





وأشار "عبدالرحيم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير ستتضمن 79 عمارة، ومساحة الوحدة السكنية 150 متر وتككون من 3 غرف، كما ستتضمن المنطقة قاعات سينما ومول تجاري وممشى، وجراج سيارات.



