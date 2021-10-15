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موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:29 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد نادر
ينتظر المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مواجهة منتخب انجولا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 13 من شهر نوفمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات ليبيا - انجولا - الجابون
ويدخل منتخب الفراعنة اللقاء، محتلين صدراة المجموعة برصيد 10 نقاط، في حين يتذيل المنتخب الأنجولي المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط فقط.

وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بالفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف، بعدها تعادل مع منتخب الجابون إيجابيا بهدف لمثله، ثم الفوز على منتخب ليبيا بهدف نظيف في الجولة الثالثة، قبل لقاء الجولة الرابعة الذي انتهى لصالح الفراعنة.

وعلى جانب الآخر، خاض منتخب أنجولا، أربع جولات حقق الفوز في جولة واحدة وتلقى الخسارة في ثلاثة أخرى.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، ليضمن التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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