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التشكيل المتوقع.. غيابات مؤثرة عن باريس سان جيرمان أمام أنجيه

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:31 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
يستعد باريس سان جيرمان لخوض اختبار صعب أمام نظيره أنجيه في المرحلة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي مساء اليوم على ملعب بارك دي برانس.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة بعد خوضه 9 مواجهات فاز في 8 منها وخسر في لقاء وحيد.

وتشهد التشكيلة غياب عدد من نجوم الفريق القادمين من أمريكا الجنوبية والذين خاضوا مباريات ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال اليوم ومن بينهم ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام أنجيه:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، تيلو كيهرير، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، فيراتي، فينالدوم.

خط الهجوم: مبابي، إيكاردي، رافينيا.

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باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي التشكيل المتوقع اخبار باريس

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