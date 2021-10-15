ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022

زوار "الفجر الرياضي " نستعرض لكم ترتيب مجموعة المنتخب المصري، قبل إنطلاق مباريات الجولة القادمة والتي ستجمع المنتخب الوطني مع نظيره الانجولي.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 13 من شهر نوفمبر المقبل.





ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات ليبيا - انجولا - الجابون

ويدخل منتخب الفراعنة اللقاء، محتلين صدراة المجموعة برصيد 10 نقاط، في حين يتذيل المنتخب الأنجولي المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط فقط.





وجاء ترتيب المجموعة السادسة على النحو التالي:





1 مصر - 10 نقاط

2 ليبيا - 6 نقاط

3 الجابون - 4 نقاط

4 انجولا - 3 نقاط



