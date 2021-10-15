Advertisements

طارق الإبياري يشارك متابعيه بصورة جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:18 م
طارق الابياري
طارق الابياري
بسمة عادل
شارك الفنان طارق الإبياري متابعيه صورة جديدة له أثناء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشر الفنان طارق الإبياري صورة له وهو يرتدي بدلة باللون الأزرق الغامق وحازت الإطلالة إعجاب جمهوره، الذين عبروا عن حبهم الشديد له، حيث جاءت أبرز التعليقات :"نجم النجوم، أحلى طارق، شيك أوي". 





وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بالأمس عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا، إلهام شاهين، درة، نسرين طافش، أحمد حاتم، أحمد رزق، أحمد السقا، ياسمين صبري، هند صبري، ناهد السباعي، مايان السيد، هالة صدقي، كريم قاسم. 





يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق الابياري مسلسل فارس بلا جواز الذي تم عرضه في رمضان الماضي بطوله مصطفى قمر، سليمان عيد، طارق عبد العزيز راندا، عبد السلام وغيرهم من الفنانين إخراج معتز حسام.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة ٢٠٢١ مهرجان الجونة فساتين الجونة طارق الابياري حريق مهرجان الجونة جونة الفجر افتتاح الجونه اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 12 ساعة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 4 ساعات

التشكيل المتوقع.. غيابات مؤثرة عن باريس سان جيرمان أمام أنجيه

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

كل ما تريد معرفته عن مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

الأصفر يسيطر على نجمات مهرجان الجونة (صور )

منذ 11 دقائق

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 20 ساعة

كل ما تريد معرفته عن الملء الثالث لسد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يومين

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يومين

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

انطلاق فعاليات مهرجان الجونة بحضور 450 من نجوم الفن والشخصيات العامة (تقرير بالصور)

بإطلالة شبه عارية.. نسرين طافش على البحر تستمع بشمس الجونة (صورة)

"راقية وواعية ومثقفة".. هكذا وصفت نسرين طافش صديقتها نسرين الراضي

سمير صبري يضع مذيعة ON E في موقف محرج: ليه مش لابسه كمامة

أحمد السقا: تكريم رموز الفن بمهرجان الجونة مهم جدا

هيلدا خليفة تخطف الأنظار بلباقتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 ص

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

التشكيل المتوقع.. غيابات مؤثرة عن باريس سان جيرمان أمام أنجيه

12:31 م

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

09:01 ص

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

11:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements