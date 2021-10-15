طارق الإبياري يشارك متابعيه بصورة جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة

شارك الفنان طارق الإبياري متابعيه صورة جديدة له أثناء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".











حيث نشر الفنان طارق الإبياري صورة له وهو يرتدي بدلة باللون الأزرق الغامق وحازت الإطلالة إعجاب جمهوره، الذين عبروا عن حبهم الشديد له، حيث جاءت أبرز التعليقات :"نجم النجوم، أحلى طارق، شيك أوي".











وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بالأمس عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا، إلهام شاهين، درة، نسرين طافش، أحمد حاتم، أحمد رزق، أحمد السقا، ياسمين صبري، هند صبري، ناهد السباعي، مايان السيد، هالة صدقي، كريم قاسم.











يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق الابياري مسلسل فارس بلا جواز الذي تم عرضه في رمضان الماضي بطوله مصطفى قمر، سليمان عيد، طارق عبد العزيز راندا، عبد السلام وغيرهم من الفنانين إخراج معتز حسام.