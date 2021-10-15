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سفير مصر في النيجر يعبر عن سعادته بتواجد بعثة الأهلي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
عبر نبيل مكي، سفير مصر في النيجر، عن سعادته بتواجد بعثة الأهلي للسنة التالية على التوالي في النيجر، مؤكدا أنه أمر جيد في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالعلاقات الإفريقية بصفة عامة والنيجر بصفة خاصة، حيث أن حضور الأهلي يأتي بمثابة تأكيد لهذا الاهتمام وتوطيدا للعلاقات العميقة بين الشعبين.


وأضاف السفير نبيل مكي أن ثقته كبيرة في فريق الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الحرس الوطني بطل النيجر، غدا السبت، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن المباراة ستكون ممتعة بالنسبة للجماهير في مصر والنيجر. 


وأشار سفير مصر بالنيجر إلى أن التنسيق مع الأهلي بدأ مبكرا، وتحديدا قبل حضور البعثة بأسبوعين، وتم تبادل الاتصالات مع مسئولي الأهلي؛ لتذليل كافة العقبات وإنهاء كل الإجراءات بقدر الإمكان لتكون كل الأمور مرتبة في صورة تليق بالأهلي ممثل مصر التي نفخر جميعا بالانتماء إليها، في ضوء التعاون الكامل مع السلطات في النيجر والتي ترحب دائما بكل الوفود المصرية.

 
واختتم السفير نبيل مكي تصريحاته مشيرا إلى أن الأهلي افتتح بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية بمواجهة سونيديب بطل النيجر، ونجح في تحقيق اللقب العاشر لدوري الأبطال، وهو ما يعد فألا حسنا في النسخة الجديدة من ذات البطولة، حيث يقص شريط مبارياته بمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر أيضا؛ لذلك يتمنى أن تكون تلك المواجهة بداية لتتويج الأهلي بالبطولة الحادية عشرة.

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