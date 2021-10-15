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كل ما تريد معرفته عن مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين.

موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد
تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج فى تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم السبت.

ترتيب مانشستر يونايتد وليستر فى الدورى الانجليزى
يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 14 نقطة بينما ليستر سيتي فى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

ويذكر أن مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو تعادل أمام إيفرتون الجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج بهدف لكل منهما.

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