ليلى علوي تتصدر التريند عقب ظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تصدرت الفنانة ليلى علوي التريند، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم مساء أمس الخميس بمدينة الجونة.



وظهرت "علوي" بفستان أنيق، به عدد من الألوان المبهجة، حيث آثار إعجاب الجمهور وتفاعله، واعتمدت على الشعر المنسدل على كتفها والذي أظهر جمالها.



وانطلق مساء أمس الخميس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، ويحظى المهرجان باهتمام عدد كبير من الجمهور، ويظهر ذلك من خلال متابعاتهم لإطلالات الفنانين والفعاليات من خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.