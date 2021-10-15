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بوتين: لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة "طالبان"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
وكالات


قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة "طالبان".
وأضاف الرئيس الروسي خلال اجتماع رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة: "نحن نتفهم أننا بحاجة إلى التفاعل معهم (طالبان)، لكن يجب ألا نتسرع".

كما أوضح بوتين بأنه سيكون من الصعب على "طالبان" التخلي عن مصدر دخل مثل تهريب المخدرات.

وقال بوتين إن هناك 2000 مقاتل من تنظيم "داعش" في شمال أفغانستان، ويخطط قادتهم للتأثير على دول ومناطق أخرى في روسيا.

هذا وقد أكدت وزارة الخارجية في وقت سابق أن موسكو ستدرس احتمال الاعتراف بسلطة حركة "طالبان" في أفغانستان بعد تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع  الأطراف في البلاد، والتزامها بوعودها حول مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات

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فلاديمير بوتين طالبان روسيا

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