ليلى علوى "ترند" جوجل عقب ظهورها في مهرجان الجونة

ليلى علوي ، شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة الذي انطلق يوم أمس الخميس، الموافق الـ15 من أكتوبر 2021، ظهور العديد من نجوم الفن والمشاهير والذي لاقى إعجاب الكثيرين.





ليلى علوي





وتصدرت الفنانة ليلى علوي اليوم الجمعة تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إطلالتها المميزة على "الريد كاربيت" حيث بدت وكأنها في ريعان شبابها.





ظهور ليلى علوي





وظهرت ليلى علوي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ت فى كامل أناقتها، لتشعل ماقع التواصل الاجتماعي، وينهال عليها معجبيها بكلمات الثناء والعرفان بطلالتها.





إطلالة ليلى علوي





وحضرت ليلى علوي إلى مهرجان الجونة مع ظهور كوكبة من الفنانين مثل دينا الشربين وأمينة خليل، وأشرف عبد الباقي، وكريم محمود عبد العزيز.





ملابس ليلى علوي





وارتدت ليلى علوي فستانا أنيقا متسقا مع تسريحة شعرها المعتادةالمنسدل على الجانبين وبلونه الأصفر، مع مكياج خفيفوبعض الإكسسوارات الخفيفة التي ارتدتها في يدها.

ليلى علوي تتصدر جوجل





وخطفت ليلى علوي إحدى فنانات ونجوم الفن الذين شاركوا عمالقة الفن المصري والعربي، أنظار الحضور، وكاميرات المصورين، ولاسيما بعد ظهورها على السجادة الحمراء.



