Advertisements

ليلى علوى "ترند" جوجل عقب ظهورها في مهرجان الجونة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:21 م
ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي ، شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة الذي انطلق يوم أمس الخميس، الموافق الـ15 من أكتوبر 2021، ظهور العديد من نجوم الفن والمشاهير والذي لاقى إعجاب الكثيرين.

ليلى علوي

وتصدرت الفنانة ليلى علوي اليوم الجمعة تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إطلالتها المميزة على "الريد كاربيت" حيث بدت وكأنها في ريعان شبابها.

ظهور ليلى علوي

وظهرت ليلى علوي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ت فى كامل أناقتها، لتشعل ماقع التواصل الاجتماعي، وينهال عليها معجبيها بكلمات الثناء والعرفان بطلالتها.

إطلالة ليلى علوي

وحضرت ليلى علوي إلى مهرجان الجونة مع ظهور كوكبة من الفنانين مثل دينا الشربين وأمينة خليل، وأشرف عبد الباقي، وكريم محمود عبد العزيز.

ملابس ليلى علوي

وارتدت ليلى علوي فستانا أنيقا متسقا مع تسريحة شعرها المعتادةالمنسدل على الجانبين وبلونه الأصفر، مع مكياج خفيفوبعض الإكسسوارات الخفيفة التي ارتدتها في يدها.
 
ليلى علوي تتصدر جوجل

وخطفت ليلى علوي إحدى فنانات ونجوم الفن الذين شاركوا عمالقة الفن المصري والعربي، أنظار الحضور، وكاميرات المصورين، ولاسيما بعد ظهورها على السجادة الحمراء.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة ليلى علوي في الجونة ليلى علوي الفنانة ليلى علوي في مهرجان الجونة الفنانة ليلى علوي افتتاح الجونه

أخبار تهمك

كل ما تريد معرفته عن الملء الثالث لسد النهضة

منذ ساعة و نصف

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

كل ما تريد معرفته عن مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ يوم

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ يومين

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ يومين

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأصفر يسيطر على نجمات مهرجان الجونة (صور )

منذ ربع ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 13 ساعة

التشكيل المتوقع.. غيابات مؤثرة عن باريس سان جيرمان أمام أنجيه

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

ليلى علوي تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان "الجونة" (صور)

شاهد.. غادة عادل تظهر بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة

"بالأخضر".. ليلى علوي متألقة على الريد كاربت بفستان فوق الركبة (صور)

حورية فرغلي على الريد كاربت بفستان أسود جرئ (صور)

"ببيون سوداء"..تامر حبيب على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي

ليلى علوي تتألق بفستان أبيض على الريد كاربت بمهرجان الجونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 ص

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

التشكيل المتوقع.. غيابات مؤثرة عن باريس سان جيرمان أمام أنجيه

12:31 م

الأصفر يسيطر على نجمات مهرجان الجونة (صور )

12:52 م

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements