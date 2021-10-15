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موعد انخفاض أسعار السيارات مرة أخرى بعد زيادة الأوفر برايس

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:17 م
سيارات - صورة أرشيفية
سيارات - صورة أرشيفية
شهدت أسعار السيارات الفترة الحالية ارتفاعات على فترات متقطعة، والتي استمرت حتى الآن بل ومن المتوقع أن تستمر حتى النصف الثاني من العام المقبل 2022.

ونقدم لكم في السطور التالي موعد انخفاض أسعار السيارات مرة أخرى، وأسباب ارتفاع أسعار السيارات، ووسبب ارتفاع أسعار الأوفر برايس.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات

أكد اللواء حسين مصطفى، الخبير في صناعة السيارات في تصريحات صحفية، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات في مصر، بل وحول العالم، هو انخفاض الإنتاج الذي وصل إلى نحو 60٪ في بعض الشركات، بالإضافة إلى توقف مصانع سيارات عن الإنتاج الكامل حتى نهاية هذا العام.

كام قال مصطفى إن توقف الإنتاج يرجع إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي عرقلت صناعة السيارات.

كما أن هناك سبب آخر وهو ارتفاع أسعار الشحن العالمية حيث ارتفعت 4 أضعاف سعرها مؤخرا وبارتفاع قيمة الشحم ارتفعت فاتورة الاستيراد لانها يتم احتسابها بإضافة سعر الشحن والتأمين للفاتورة وبهذا يتم احتساب قيمة الضرائب والجمارك.

ارتفاع أسعار الأوفر برايس

أما السبب وراء ارتفاع أسعار أو قيمة السيارات المبالغ فيها، بحسب مصطفى، فهو نقص المعروض في سوق السيارات مقابل الطلب، ولا يوجد حل لهذه الظاهرة إلا بتوفير السيارات بأعداد كبيرة.

وأضاف أن الدولة لا تستطيع التدخل لحل هذه الأزمة لأن سوق السيارات في مصر سوق حرة والدولة وجهاز حماية المستهلك وهيئة مكافحة الاحتكار لا تتدخل في السوق الحرة وتتدخل فقط في السلع الأساسية.

موعد انخفاض أسعار السيارات

ومن المتوقع خبير السيارات أن حل أزمة الرقائق الإلكترونية سيكون بحلول منتصف العام المقبل 2022، وفقا لأكثر التقديرات تفاؤلا، أو بحلول نهاية العام المقبل إذا كانت هناك تقديرات أقل تفاؤلا.

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