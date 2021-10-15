الأصفر يسيطر على نجمات مهرجان الجونة (صور )



شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بالأمس في دورته الخامسة حيث قررت إدارة مهرجان الجونة تكريم الفنان أحمد السقا بجائزة الانجاز الإبداعي.





حيث ظهرت العديد من النجمات بإطلالات سيطر عليها اللون الأصفر ليُبرز جمالهن.





و ظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي ترتدي فستان طويل باللون الأصفر، ولفتت إليهما أنظار الحضور.





كما أطلت الفنانة هند صبري بفستان يحمل اللون الأصفر حيث لفتت الأنظار إليها، ومكياجًا يتناسب مع إطلالتها وتركت شعرها مسندلًا.









وارتدت الفنانة بشرى فستان باللون الأصفر قصير ويحمل اللونين الذهبي والفضي، وميكاجًا هادئ، واعتمدت على تسريحه الشعر ذيل الحصان".











وحضر عدد كبير من الفنانين حفل افتتاح مهرجان الجونة منهم يسرا، إلهام شاهين، أحمد السقا، هند صبري، منة شلبي، مايان السيد، كريم قاسم، أحمد حاتم.