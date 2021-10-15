تحيا مصر: كل خدمات الصندوق تقدم بشكل مجاني للمستحقين (فيديو)



وأكد "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، وجود اهتمام بالكشف على تلاميذ المرحلة الابتدائية حيث أن 80% من مسببات ضعف وفقدان البصر يمكن علاجها إذا تلقت العلاج مبكرا.





وأضاف أنهم يدشنون قوافل ميدانية لتحديد الحالات التي تحتاج لتدخل طبي، كما أن الحالات التي تحتاج لعلاج يتم من خلال القافلة، متابعا أن العمليات تقدم للمستحقين بالمجان.





ولفت المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن جائحة كورونا تسببت في تأخر اطلاق القوافل العلاجية ولكن حاليا تم العودة لإطلاقها.



قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن كل خدمات الصندوق تقدم بشكل مجاني للمستحقين، مشيرا إلى أنهم يستهدفون إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء في إطار مبادرة نور حياة.