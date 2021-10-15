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أجهزة الأمن تعيد طفلا تائه إلى والده بالجيزة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:35 م
قوات الأمن
قوات الأمن
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن في إعادة طفل ضل الطريق لوالده بعد العثور عليه بداخل أحد المواقف بمنطقة المنيب غرب الجيزة.

بلاغ بالحادث

تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بموقف النقل العام بالمنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة، بالعثور على طفل تائه دون أهليته بداخل الموقف، وبمناقشته تبين أنه مقيم بمحافظة بنى سويف رفقة والدته، وأضاف بترك المنزل وحضر للتوجه لوالده مقيم منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية الطفل والتواصل مع والده، حيث حضر وأبدى رغبته في إستلام نجله عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.


ومن جانبه تقدم المذكور بالشكر لرجال الشرطة وإمتنانه للجهد المبذول في رعاية نجله.

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الإلتماسات والبلاغات ذات الطابع الإنساني.

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