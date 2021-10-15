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ننشر موعد عرض فيلم أحمد نوتردام على منصة شاهد vip

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:35 م
فيلم أحمد نوتردام
فيلم أحمد نوتردام
تصدر فيلم أحمد نوتردام مؤشرات بحث محرك جوجل ، تستعد منصة شاهد لتقيدم أحدث عروضها السينمائية 
تقدم منصة «شاهد VIP» لمشاهديها في شهر أكتوبر أحدث العروض السينمائية والمسرحية العربية تحت «عروض شاهد الأولى»، وذلك مع فيلمي أحدهما فيلم أحمد نوتردام بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي، مباشرةً بعد عرضه في دور السينما.

ونقدم لكم في السطور التالية موعد عرض فيلم أحمد نوتردام على منصة شاهد vip.

موعد عرض فيلم أحمد نوتردام على منصة شاهد vip

ويحكي الفيلم الكوميدي أحمد نوتردام، عن وقوع عدة جرائم قتل واختطاف فيظهر تأثّر المجرم فيها بشخصية أحدب نوتردام المعروفة ضمن أجواء من الكوميديا والتشويق، وأحمد نوتردام من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، وإخراج محمود كريم.

شاهد فيلم أحمد نوتردام على منصة شاهد VIP من «عروض شاهد الأولى» اليوم 15 أكتوبر 2021.

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