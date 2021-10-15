تفاصيل أزمة ياسمين صبري مع عائلتها وكواليس منعها من حفل زفاف شقيقها

ياسمين صبري واحدة من الفنانات الجميلات التي يتاعبها الكثيرون عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تثير الجدل دوما بإطلالتها المميزة.





ياسمين صبري





وتزوجت ياسمين صبري منذ عدة أشهر من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وبعدها شاركت جمهورها جوانب من حياتها الشخصية، وأطلت عليهم بإطلالات مميزة.





ياسمين صبري وجورجينيا





وشبه الجمهور المحب للنجمة ياسمين صبري فنانتهم المفضلة برفيقة اللاعب الأسطوري رونالدو نجم مانشستر يونايتد الحالي جورجينيا رودريجز، مؤكدين وجود شبه بينهما.





ازمة ياسمين صبري





وتفاجأ الجمهور المحب للفنانة ياسمين صبري بهجوم أشرف صبري والدها بسبب عدم حضورها لزفاف شقيقها الذي من المقرر أن يقام اليوم الجمعة، مؤكدا أنها لم تبارك له.





خلاف ياسمين صبري ووالدها





ونشر والد ياسمين صبري على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك" منشور قال فيه: "فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة.





والد ياسمين صبري يهاجمها





وأضاف: " في أخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع- قاصدا ابنته ياسمين صبري - أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين.





بداية أزمة ياسمين صبري





وتعود أزمة ياسمين صبري مع أسرتها منذ إعلان موافقتها بالزواج من أحمد أبوهشيمة، حيث رافضا زواج ابنته، وحينها لم تلتفت إلى رأي والدها وضربت به عرض الحائط وتزوجت.





ياسمين صبري تتجاهل والدها





وهاجم أشرف صبري والد ياسمين صبري ابنته عقب زواجها من رجل الأعمال الشهير وعدم تقديرها واحترامها لرأيه، ما أشعل أزمة أسرية لها.





ياسمين صبري والتأليف





وأعلنت ياسمين صبري دخولها مجال التأليف عبر مسلسل ستقوم ببطولته في الموسم الرمضاني المقبل، لتتعرض لحملة سخرية كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.



