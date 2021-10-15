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تامر حسنى يحيى حفلا أسطوريا بأرض المنارة.. صور

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 01:56 م
تامر حسني
تامر حسني
مي مرسي


أحيا النجم تامر حسني، حفلا أسطوريا بكل المقاييس، أمس الخميس بأرض المنارة، حيث شهد الحفل حضور جماهيرى ضخم.

وأشعل تامر حسنى مسرح الحفل، كعادته، وسط حماس الجمهور وتصفيقهم الذى لم ينقطع، وغني تامر ثلاث ساعات وسط محبة عارمة من جماهيره ومحبينه من جميع انحاء مصر والوطن العربي.

وقدم تامر حسنى عروض استعراضية مبهرة على المسرح أذهلت الحضور، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة الإيجابية والحماسية التي تحث الشباب على النجاح والطموح وتحمل الصعاب، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وأثبت النجم تامر حسنى، من خلال حفلاته، وجماهيريته أنه من العناصر الفنية الجاذبة للسياحة الى مصر حيث سجلت رحلات الطيران في هذا الأسبوع أعداد كبيرة من خارج البلاد جاءوا خصيصا من أجل حفل الفنان تامر حسني.
تامر حسنى يحيى حفلا أسطوريا بأرض المنارة.. صور
تامر حسنى يحيى حفلا أسطوريا بأرض المنارة.. صور
تامر حسنى يحيى حفلا أسطوريا بأرض المنارة.. صور
تامر حسنى يحيى حفلا أسطوريا بأرض المنارة.. صور
تامر حسنى يحيى حفلا أسطوريا بأرض المنارة.. صور
تامر حسنى يحيى حفلا أسطوريا بأرض المنارة.. صور

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