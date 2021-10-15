غدا.. نوال الزغبي ضيفة في برنامج "المجهول"

تحل الفنانة نوال الزغبي يوم السبت الموافق 16 أكتوبر ضيفا في برنامج "المجهول" الذي يقدمه الإعلامي رودولف هلال على قناة "أون" في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت بيروت.





يذكر أن الفنانة نوال الزغبي شارك في أغنية "عكس الطبيعة" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، ميكس وماستر محمد جودة.





وتقول كلمات الأغنية: "قولي اعمل ايه معاك بتعيش في حالات فظيعه،

الصبح جميل ملاك بالليل عكس الطبيعة، عايشة ومستحملاك وبقول قدري ونصيبي، منا قلبي ضعيف معاك نقطه ضعفي وده عيبي".