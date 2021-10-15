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الحكومة تكشف حقيقةً إزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:44 م
السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم
السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم
مارينا بشارة
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، حقيقةً ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم بدعوى التطوير، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الفيوم، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم، مُشددةً على أن سواقي الفيوم تعد أحد أهم المعالم السياحية التي تمثل قيمة حضارية وتاريخية للمحافظة، ولن يتم إزالتها أو المساس بها، مُشيرةً إلى أنه تم رفعها مؤقتًا من الميدان الكائنة به لحين الانتهاء من التطوير الذي تشهده المنطقة، وذلك حفاظًا عليها، إلى جانب ترميمها بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، فضلًا عن إنشاء عدد من الخدمات من مطاعم وبازارات سياحية لخدمة رواد المنطقة، لتصبح بذلك مقصدًا سياحيًا حضاريًا للزوار.

محافظة الفيوم
وفي سياق متصل، تشهد المحافظة عددًا من المشروعات الاستثمارية والخدمية التي تعيد للفيوم وجهها الحضاري والجمالي، إضافة إلى إسهامها في تعظيم موارد المحافظة، وذلك من خلال خطة منظمة لاستغلال مواردها، من خلال جذب الاستثمارات الحكومية وغيرها، حيث جارٍ تنفيذ 600 مشروع في أكثر من 69 قرية في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، كما أن هناك 104 مشاريع لتحسين منظومة الطرق، بالإضافة إلى 70 مشروعًا في مجال الشباب والرياضة، فضلًا عن أن مشروعات الكهرباء تصل إلى 126 مشروعًا.

وسائل الإعلام 
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الحكومة تكشف حقيقةً إزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم
الحكومة تكشف حقيقةً إزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم
الحكومة تكشف حقيقةً إزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم
الحكومة تكشف حقيقةً إزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم

الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم مجلس الوزراء السواقي التاريخية الحكومة

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