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طريقة عمل العجة بالخضار اللذيذة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:43 م
العجة بالخضار - صورة أرشيفية
العجة بالخضار - صورة أرشيفية
تعتبر العجة بالخضار من الأكلات اللذيذة في وجبة الإفطار ويعشقها الكثير من الأشخاص، لذلك يقدم موقع لافام عزيزتي طريقة عمل العجة بالخضار.

مقادير العجة بالخضار

- البيض : 4 حبات
- حليب : 2 ملعقة كبيرة (سائل)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- الفطر : كوب (طازج ومفروم)
- فليفلة ملونة : كوب (مفرومة)
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

طريقة عمل العجة بالخضار

اخفقي البيض مع الحليب والملح والفلفل.

أضيفي الفطر والفلفل الملون واخلطي جيدًا.

سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة على النار وأضيفي خليط البيض واتركيه على نار متوسطة حتى يتحمر ثم اقلبي العجة على الجهة الأخرى حتى تتحمر.

ضعي العجة في طبق التقديم وانثري القليل من البقدونس المفروم وقدميها ساخنة إلى جانب الخبز المحمص.

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