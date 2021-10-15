Advertisements

بإطلالة ساحرة.. يسرا تبهر جمهورها من حفل افتتاح الجونة السينمائي

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:17 م
يسرا
يسرا
نادين نجدي
شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت يسرا وهي ترتددي فستان أزرق اللون، تركت شعرها منسدلًا، ووضعت ميكاب يبرز ملامحها الجميلة، كان الفيديو من مهرجان الجونة السينمائي.


يذكر أن الفنانة يسرا، تشارك فى بطولة فيلم ليلة العيد تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين

الكلمات المفتاحية

يسرا مهرجان الجونه مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة ٢٠٢١ مهرجان الجونة مصر فن فستان أزرق فساتين الجونة حريق مهرجان الجونة جونة افتتاح الجونه

أخبار تهمك

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ نصف ساعة

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

الأصفر يسيطر على نجمات مهرجان الجونة (صور )

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

منذ ساعة و نصف

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ يوم

كيروش يوجه 4 مطالب لاتحاد الكرة قبل مواجهتي الحسم بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 7 دقيقة

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 14 ساعة

الحزن يسيطر على أحمد السقا في ندوته بالجونة عقب تلقيه خبر وفاة الدكتور فوزي فهمي

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة الا ربع

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف علي تفاصيل التعاون الأول لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد الزواج !

بهذه الكلمات.. عبير صبري تُهنئ محمد رمضان على أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"

 عبير صبري تظهر لأول مرة بالنقاب في فيلم "ليلة العيد"(صورة)

تفاصيل شخصية هنادي مهنى في "ليلة العيد"

انتهاء تصوير فيلم "ليلة العيد"

شاهد.. أول تعليق لهنادي مهنى عقب تصدرها التريند

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:16 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:51 م

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

01:02 م

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

09:34 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements