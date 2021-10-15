بإطلالة ساحرة.. يسرا تبهر جمهورها من حفل افتتاح الجونة السينمائي

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ظهرت يسرا وهي ترتددي فستان أزرق اللون، تركت شعرها منسدلًا، ووضعت ميكاب يبرز ملامحها الجميلة، كان الفيديو من مهرجان الجونة السينمائي.





يذكر أن الفنانة يسرا، تشارك فى بطولة فيلم ليلة العيد تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين