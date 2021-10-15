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تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار انهار جزئيا بباب الشعرية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 12:54 م
العقار
العقار
داليا عادل
أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من حي باب الشعرية، في واقعة انهيار جزئي بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة باب الشعرية جنوب محافظة القاهرة، لمعرفة أسباب الانهيار والمعاينة عما اذا كان صادر له قرار إزالة من عدمه.

بلاغ بالحادث

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي مفادة أنهيار جزئى بعقار بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

العقار مكون من 5 طوابق

وتبين، أن العقار مكون من 5 طوابق ووقع الأنهيار بداخله، حيث سقط سلم الطابق الثانى بالكامل، مع وجود تصدعات كبيرة بالمنزل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الكلمات المفتاحية

نيابة حوادث تشكيل لجنة تحريات انهيار عقار

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