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برفقة حسن أبو الرووس..دينا الشربيني تروج لأغنيتها الجديدة "فلتت مني "

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:23 م
حسن أبو الروس ودينا الشربيني
حسن أبو الروس ودينا الشربيني
نادين نجدي
نشرت النجمة دينا الشربيني، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


كانت الصورة برفقة الفنان حسن أبو الروس، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي،و علقت دينا على الصورة قائلة:" فلتت مني، من إفتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة ".

الجدير بالذكر أن حسن أبو الرووس شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل " بنت السلطان" بطولة روچينا، باسم سمره، ندي موسي تأليف ايمن سلامة إخراج أحمد شفيق

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