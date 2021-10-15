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نيرمين الفقي تنتهي من تصوير مسلسل "إلا أنا" حكاية "على الهامش"

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:33 م
فريق عمل مسلسل إلا أنا
فريق عمل مسلسل إلا أنا
بسمة عادل
أعلنت الفنانة نيرمين الفقي أنها انتهت من تصوير مسلسلها الجديد إلا أنا حكاية على الهامش، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




حيث نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورة لها من كواليس تصوير المسلسل وعلقت عليها قائلة :"فركش إلا أنا على الهامش في الإسكندرية أحلى كرو عمل بجد من قلبي الكل جميل ومبتسم".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل النمر الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطوله محمد إمام، هنا الزاهد، سوسن بدر، محمد رياض، خالد أنور، إخراج شيرين عادل.

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