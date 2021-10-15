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بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 03:35 م
تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت



أحيا نجم الجيل تامر حسني،  مساء أمس الخميس حفلًا غنائيًا نجاحًا بمركز المنارة، حيث شهد حضورا كبيرا وغير مسبق تخطى 150 ألف،  بالإضافة إلى تحقيقه لأعلى نسبة مبيعات تحت شعار "كامل العدد " وأنجح وأضخم حفل بالقاهرة.

قدم تامر، عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة  التي تألق بها طوال مشواره الفني  الحال بالإنجازات والنجاحات والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات.

تفاعل الجمهور مع تامر، طوال الحفل وتعالت هتافاتهم وغناهم معه حيث اهتزت جميع أركان المكان، وحاول البعض ان يرسل إليه على المسرح  عدد من الهدايا تضمنت في ملابسهم وهواتفهم المحمولة.

وقبيل ختام الحفل قام باستدعاء منظمي الحفل الثلاثي إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني لمشاركته الغناء على خشبة المسرح وذلك تعبيرا عن سعادته بنجاح الحفل الذي تم تجهيزه بكافة مواصفات اللايف العالمية من مسرح لتامر فوزي خطف انظار الحضور ومرورا بتراسات وليدات الاضاءة لوليد الحريري وfire show أحمد عصام.

ويعد الحفل هو التعاون الثالث بين تامر حسني والثلاثي إسلام ومحي وعمر عقب نجاح أولى حفلاتهم الاي اقميت في كايرو فيستيفال سيتي والتي كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقة لهم في عالم صناعة حفلات الـ "live" خاصة مع ثقة تامر في قدرتهم علي الإبداع بأفكار وخطط جديدة في مجال التنظيم.

بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر
بحضور 150 ألف.. تامر حسني يحيى أنجح وأضخم حفلات مصر

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