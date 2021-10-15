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إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:18 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
بدأت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، وذلك بعد إصرار من القائمين على المهرجان بإقامته في موعده بالرغم من نشوب حريق في إحدى الأجزاء المجهزة لحفل افتتاح المهرجان.

وظهر عدد من نجمات الفن، في إطلالتهن أمس بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بفساتين أنيقة ومبهرة وبألوان مبهجة كما آثار البعض الجدل بإطلالات غريبة، أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "الفجر الفني" أبرز إطلالات نجمات الفن، المثيرة والجريئة:

ظهرت الفنانة تارا عماد بإطلالة جريئة، آثار تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت فستان مفتوح من ناحية القدم، أبرز ملامح جسدها.

وارتدت الفنانة نجلاء بدر فستان، وصفه البعض بأنه يشبه "البوصلة، حيث يغطي نصف جسدها فقط، مما آثار الجدل وعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أخذت "التريند" هذا العام من الفنانة رانيا يوسف.

حرصت الفنانة أسماء جلال على ارتداء فستان باللون الأبيض، ووهو فستان طويل ولكن مفتوح من ناحية القدم، مما آثار جدل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

على الرغم من عدم تصدرها التريند، إلا أنا رانيا يوسف اعتمدت في إطلالتها على الجرئة ككل عام حيث ارتدت فستان أسود أظهر أحد أجزاء جسدها.

إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
إطلالات مثيرة تقتحم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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