عمرو دياب يطرح برومو "ببتدي م الزيرو"



"ببتدي م الزيرو" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.



وكان عمرو دياب تصدر قائمة الأكثر استماعا في الكويت والسعودية وقطر والإمارات والأردن بأغنية "أنت الحظ".



وكان عمرو دياب قد طرح "انت الحظ" عبر خدمة فودافون وتطبيق أنغامي في مصر وكذلك تصدرت تريند موقع يوتيوب في الإمارات فور طرحها هناك على تطبيق الفيديوهات الشهير.



أغنية انت الحظ كلمات تامر حسين لحن عزيز الشافعي توزيع وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "ببتدي م الزيرو" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.