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غدًا.. "الضرائب" تشرح للممولين الجدد الإجراءات المميكنة وتسلمهم الاكواد

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أكدت مصلحة الضرائب أنه بناء على تعليمات رئيس المصلحة، فقد تقرر قيام مركز كبار الممولين بالعمل غدا السبت الموافق ١٦ أكتوبر فى مواعيد العمل الرسمية ، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز ، وذلك لشرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة لهم ولتسليمهم الأكواد الجديدة الخاصة بهم ، وذلك تيسيرا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم ، لافتاً إلى أن عدد هذه الشركات يبلغ ٤٩٣ شركة .

وأوضح البيان أن مأمورية الشركات المساهمة قامت بارسال بريد إلكتروني لهذه الشركات لإعلامهم بأنه تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى مركز كبار الممولين.

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