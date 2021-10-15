غدًا.. "الضرائب" تشرح للممولين الجدد الإجراءات المميكنة وتسلمهم الاكواد





أكدت مصلحة الضرائب أنه بناء على تعليمات رئيس المصلحة، فقد تقرر قيام مركز كبار الممولين بالعمل غدا السبت الموافق ١٦ أكتوبر فى مواعيد العمل الرسمية ، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز ، وذلك لشرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة لهم ولتسليمهم الأكواد الجديدة الخاصة بهم ، وذلك تيسيرا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم ، لافتاً إلى أن عدد هذه الشركات يبلغ ٤٩٣ شركة .





وأوضح البيان أن مأمورية الشركات المساهمة قامت بارسال بريد إلكتروني لهذه الشركات لإعلامهم بأنه تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى مركز كبار الممولين.