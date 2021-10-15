Advertisements

موانيء دمياط تتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2651 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4687 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128 ألفا و 354 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 145 ألفا و 877 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 30875 طنا شملت "6150 طن رمل و 1405 أطنان فلوسبار و 12000 طن ملح و 1400 طن مولاس و 6740 طن يوريا و 2100 طن فوسفات و 1080 طن نترات"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47133 طنا شملت "4795 طن قمح و 5216 طن سكر و 2359 طن أبلاكاش و 995 طن رخام و 15040 طن خردة و 2457 طن حديد و 2329 طن فول و 14000 طن سلاج و 736 رأسا من الماشية.

أخبار تهمك

الكشف عن موقف شيكابالا من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ ساعة و 21 دقيقة

الحزن يسيطر على أحمد السقا في ندوته بالجونة عقب تلقيه خبر وفاة الدكتور فوزي فهمي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ يوم

"الاتفاق تم.. الأهلي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة الا ربع

تعليق صارم من أشرف زكي على شائعة وفاة عادل إمام

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

الأصفر يسيطر على نجمات مهرجان الجونة (صور )

منذ أقل من ساعتين

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ نصف ساعة

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

كيروش يوجه 4 مطالب لاتحاد الكرة قبل مواجهتي الحسم بتصفيات المونديال

منذ ساعة و 7 دقيقة

عقب شقيقتها.. إصابة نور عمرو دياب بمرض فرط الحركة ADHD

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة حول انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:16 م

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:51 م

خبر سار لأنشلوتي بعد عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

01:02 م

تصريح جديد من وزير التعليم عن أزمة التكدس في الفصول (فيديو)

09:34 ص

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements