موانيء دمياط تتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة





استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.





وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2651 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4687 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128 ألفا و 354 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 145 ألفا و 877 طنا.





وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 30875 طنا شملت "6150 طن رمل و 1405 أطنان فلوسبار و 12000 طن ملح و 1400 طن مولاس و 6740 طن يوريا و 2100 طن فوسفات و 1080 طن نترات"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47133 طنا شملت "4795 طن قمح و 5216 طن سكر و 2359 طن أبلاكاش و 995 طن رخام و 15040 طن خردة و 2457 طن حديد و 2329 طن فول و 14000 طن سلاج و 736 رأسا من الماشية.



