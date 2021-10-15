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هيئة الأرصاد تحذر من طقس غد السبت

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 01:56 م
الطقس- أرشيفية
الطقس- أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
الظواهر الجوية غدا السبت
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
درجات الحرارة غدا السبت
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت:  القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

الكلمات المفتاحية

هيئة الارصاد درجات الحرارة الطقس الأرصاد اجواء خريفية

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