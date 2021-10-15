أمن الجيزة يضبط مسجلين خطر بحوزتهما كيلو هيروين خام وأسلحة نارية

تجار الهيروين





جهود البحث والتحري للعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أكدت صحة المعلومات، وأن المتهمين يستغلان وكرا لتجارتهما المشبوهة فضلا عن حيازتهما أسلحة نارية وذخيرة.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية الوكر بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، وبمشاركة الرائد حسام العباسي ومعاونيه الرائد مصطفى الدكر، والرائد عصام الشناوي.



ضبط المتهمين

وأمكن ضبط المتهمين داخل وكرهما وبحوزتهما، كيلو هيروين خام، بندقية خرطوش، 560 تذكرة هيروين، مبلغ مالي، ميزان حساس، مجموعة من الخزن و45 طلقة خرطوش، فضلا عن سيارة بيجو 301.



وبمناقشتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات وحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وجهت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة، وذلك بالإيقاع بأخطر تجار الهيروين بمنطقة المنيرة، شمال المحافظة.ووردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، باتجار شخصين سبق اتهامهما في عدة قضايا متنوعة، في مخدر الهيروين، متخذين من دائرة قسم المنيرة الغربية وكرا لتجارتهما غير المشروعة.بالعرض على اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال، وجه بتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول نشاط المتهمين، ومكان تخزين المواد المخدرة والأسلحة النارية.خطة بحث محكمة أعدها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية، تركزت على مراقبة نشاط "أباطرة الكيف"، بمنطقة الصفطاوي، وتحديدا بشارع مدرسة الفيروز، على مدار الساعة بقدر كبير من الحذر حرصا على عدم لفت انتباهه.