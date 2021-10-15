إجراء جراحة نادرة بمستشفى بلقاس المركزي في الدقهلية



تفاصيل الحالة



حيث تم استقبال السيدة وعمل استكشاف للبطن وتبين وجود ورم بالفص الأيسر للكبد وتم عمل إستئصال للفص الأيسر للكبد وبتحليله وجد أنه ورم حميد بالكبد

واطمأن "مكي" على أن حالة المريضة جيدة ومستقرة تمامآ.





كما تقدم مكي بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



الطاقم الطبي: الدكتور محمد العدوي استشارى جراحة الاورام، الدكتور محمد زهير اخصائي نساء، الدكتور حمدي الموجي استشاري التخدير.

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي، بمستشفى بلقاس المركزي، بإجراء جراحة نادرة، لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما كانت تعاني من نزيف داخلى حاد.