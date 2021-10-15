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الشناوي يخضع لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:04 م
الشناوي
الشناوي
محمد الصو
يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى برنامج تأهيلي اليوم من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ووضع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، برنامج تأهيلي للحارس، على أن يخضع لها بداية من اليوم في التتش.

وتعرض الشناوي للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول ضد ليبيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية دون رد بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وكان طبيب الفريق، أكد أن محمد الشناوى بدأ برنامجًا علاجيًا بعد الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطني في مباراة ليبيا الأخيرة بتصفيات كأس العالم، وحصل على حقنة بلازما ثم خضع للراحة الخميس، على أن يبدأ اليوم الجمعة مرحلة العلاج الطبيعى.

وأجرى الحارس الدولي، أشعة سونار ورنين مغناطيسى، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة قادمة من ليبيا، وتبين وجود تمزق فى العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏و5 أسابيع.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، مساء غدٍ السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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