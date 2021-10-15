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انطلاق أول بطولة للجامعات في الرماية بالإسماعيلية

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:06 م
بطولة الجامعات في الرماية
بطولة الجامعات في الرماية
آية حمروشي
انطلقت، اليوم، بطولة الجامعات الأولى للرماية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد المصري للرماية ونادي الدنفاه بالإسماعيلية الذي يستضيف فعاليات البطولة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس.

بطولة الجامعات الأولى للرماية
وبدأت منافسات البطولة التي يشارك فيها عدد ٦٠ طالب وطالبة يمثلون ١٥ جامعة ومعهد في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر ميدان الرماية بنادي الدنفاه بمدينة الإسماعيلية، يتنافسون في مسابقات رماية ضغط هواء بندقية ومسدس.

حفل افتتاح البطولة
وقد حضر حفل افتتاح البطولة الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام اتحاد الجامعات، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بإتحاد الجامعات.

يذكر أن الجامعات التي تشارك في أول بطولة للرماية تقام على مستوى الجامعات والمعاهد العليا هم جامعة القاهرة وجامعة حلوان وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس وجامعة مصر الدولية وجامعة بدر وجامعة سيناء والجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية الشروق وأكاديمية أخبار اليوم وأكاديمية الجزيرة بالإضافة إلى المعهد الكندي.
انطلاق أول بطولة للجامعات في الرماية بالإسماعيلية
انطلاق أول بطولة للجامعات في الرماية بالإسماعيلية
انطلاق أول بطولة للجامعات في الرماية بالإسماعيلية
انطلاق أول بطولة للجامعات في الرماية بالإسماعيلية
انطلاق أول بطولة للجامعات في الرماية بالإسماعيلية
انطلاق أول بطولة للجامعات في الرماية بالإسماعيلية
انطلاق أول بطولة للجامعات في الرماية بالإسماعيلية
انطلاق أول بطولة للجامعات في الرماية بالإسماعيلية

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وزير الرياضة وزير التعليم العالي بطولة للجامعات في الرماية الرماية الإسماعيلية

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