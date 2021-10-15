تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

يتنافس محمد صلاح نجم ليفربول مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج هذا الموسم 2021/2022.









ويستعد ليفربول لمواجهة فريق واتفورد بينما مانشستر يونايتد يواجه ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم السبت القادم.









ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:





محمد صلاح لاعب ليفربول 6 أهداف

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 6 أهداف

ميشيل أنطونيو لاعب ويست هام 5 أهداف

ساديو ماني لاعب ليفربول 4 اهداف

ماوباي لاعب برايتون 4 أهداف

برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 4 أهداف

سعيد بن رحمة لاعب ويست هام ثلاث أهداف