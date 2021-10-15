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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 02:05 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
محمد جمال
يتنافس محمد صلاح نجم ليفربول مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج هذا الموسم 2021/2022.


ويستعد ليفربول لمواجهة فريق واتفورد بينما مانشستر يونايتد يواجه ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم السبت القادم.


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح لاعب ليفربول 6 أهداف
جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 6 أهداف
ميشيل أنطونيو لاعب ويست هام 5 أهداف
ساديو ماني لاعب ليفربول 4 اهداف
ماوباي لاعب برايتون 4 أهداف
برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 4 أهداف
سعيد بن رحمة لاعب ويست هام ثلاث أهداف

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